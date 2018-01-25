Карвахаль: "Должны быть реалистами, у нас осталась только Лига Чемпионов"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал вылет своей команды из кубка Испании.

"М ы не смогли даже добиться ничьей в домашней игре против "Леганеса". Сейчас мы находимся в трудной ситуации. Пришло время работать больше, чем когда-либо, быть одной командой и попытаться вернуться на победный путь. Мы должны быть реалистами. У нас осталась только Лига Чемпионов", - цитирует 26-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" установил личный антирекорд. | soccernews.ru