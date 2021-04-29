Карвахаль досрочно закончил сезон

Фото: Твиттер @DaniCarvajal92

Защитник "Реала" Дани Карвахаль получил мышечную травму в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (1:1).

По этой причине 29-летний игрок будет вынужден пропустить все оставшиеся до конца сезона матчи, сообщает As.

Футболист еще может восстановиться к возможному финальному матчу Лиги Чемпионов, если его команда туда попадет. Но даже в этом случае он, наверняка, не успеет набрать необходимую для встречи такого уровня физическую форму.

Из-за различных травм испанец провел только 13 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, но успел отметиться 4 результативными передачами.