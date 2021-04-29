Карвахаль досрочно закончил сезон
Фото: Твиттер @DaniCarvajal92
Защитник "Реала" Дани Карвахаль получил мышечную травму в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (1:1).
По этой причине 29-летний игрок будет вынужден пропустить все оставшиеся до конца сезона матчи, сообщает As.
Футболист еще может восстановиться к возможному финальному матчу Лиги Чемпионов, если его команда туда попадет. Но даже в этом случае он, наверняка, не успеет набрать необходимую для встречи такого уровня физическую форму.
Из-за различных травм испанец провел только 13 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, но успел отметиться 4 результативными передачами.
Читать также: Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" ищет другие источники пополнения бюджета после провала Суперлиги
-
"Вест Хэм" и "Эвертон" нацелились на нападающего "РБ Лейпциг"
-
Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема
-
"Шахтер" ради Де Дзерби готов купить двух футболистов "Сассуоло"
-
Стала известна зарплата Алабы в "Реале"
-
"Фиорентина" готовит для Гаттузо контракт на два года
-
Карвахаль досрочно закончил сезон
-
Тренер "Динамо" Шварц высказался о Захаряне
-
Официально: арбитр Вилков отстранен от судейства без права восстановления
-
Неймар еще может вернуться в "Барселону"
-
В "Лацио" установили цену за которую готовы продать Луиса Альберто
-
Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов
-
Агент Тила поделился информацией о будущем Гуса в "Спартаке"
-
Онопко готов поработать в "Шахтёре"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Шикинью
-
Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Агент Чистякова оценил шансы на то, что "Зенит" выкупит игрока
-
Вингер "Лестера" пропустит остаток сезона и Евро-2020
-
РПЛ объявила место проведения матча "Локомотив" - "Динамо"
-
"Челси" определился с ценой на Абрахама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14