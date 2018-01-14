Карвахаль эмоционально прокомментировал поражение от "Вильярреала"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль эмоционально высказался после поражения от "Вильярреала" в матче 19-го тура Примеры.

"Результат не соответствует тому, что мы проделали за эти 90 минут. Во втором тайме мы поплатились за усталость, но моментов у нас было больше. Мы сейчас в сложной ситуации, но если кто-то не верит в нашу команду, пусть уходит. Сложно объяснить наши нереализованные моменты. После такой игры в раздевалку заходишь разбитым, но это футбол. Надеюсь, по завершении сезона мы всё же завоюем какой-нибудь трофей" - цитирует Карвахаля Marca.

Не пропустите: "Реал" впервые с 2007 года не забил на "Сантьяго Бернабеу" в двух матчах Примеры подряд. | http://soccernews.ru