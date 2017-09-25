Карвахаль: "Еще ни разу не выигрывал в Дортмунде"

Теги дани карвахальреал мадридборуссия дортмунд

Карвахаль: "Еще ни разу не выигрывал в Дортмунде"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль похвалил соперника своей команды по завтрашнему матчу группового этапа Лиги Чемпионов дортмундскую "Боруссию".

"Я никогда не выигрывал здесь, это очень сложный стадион. "Боруссия" - это очень конкурентоспособная команда. Она играет очень хорошо. Но мы можем сделать важный шаг на пути к 1/8 финала. Это будет большой матч, в котором хочет сыграть каждый", - приводит слова 25-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартра высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru

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