Карвахаль: "Еще ни разу не выигрывал в Дортмунде"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль похвалил соперника своей команды по завтрашнему матчу группового этапа Лиги Чемпионов дортмундскую "Боруссию".

"Я никогда не выигрывал здесь, это очень сложный стадион. "Боруссия" - это очень конкурентоспособная команда. Она играет очень хорошо. Но мы можем сделать важный шаг на пути к 1/8 финала. Это будет большой матч, в котором хочет сыграть каждый", - приводит слова 25-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартра высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru