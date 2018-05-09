Карвахаль: "Это было достойное Эль Класико"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль, продолжающий восстанавливаться от травмы, высказался по поводу состоявшегося Эль Класико.

" Это был очень интенсивный матч. Наблюдать за такой игрой дома гораздо хуже, чем находиться на поле, это я говорю по собственному опыту. Это было очень даже достойное Эль Класико. Нейтральные болельщики увидели отличное шоу с четырьмя голами. Понятно, что матч не имел какого-либо турнирного значения, потому что "Барселона" уже выиграла чемпионат, но обе команды хотели выиграть ", - цитирует 26-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико. | soccernews.ru