Карвахаль: "Это было достойное Эль Класико"

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Карвахаль: "Это было достойное Эль Класико"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль, продолжающий восстанавливаться от травмы, высказался по поводу состоявшегося Эль Класико.

"Это был очень интенсивный матч. Наблюдать за такой игрой дома гораздо хуже, чем находиться на поле, это я говорю по собственному опыту. Это было очень даже достойное Эль Класико. Нейтральные болельщики увидели отличное шоу с четырьмя голами. Понятно, что матч не имел какого-либо турнирного значения, потому что "Барселона" уже выиграла чемпионат, но обе команды хотели выиграть", - цитирует 26-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" выступал против назначения Эрнандеса Эрнандеса на Эль Класико. | soccernews.ru

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