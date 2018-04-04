Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"

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Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль расхвалил игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (3:0).

"Мы на ходу. У меня получился хороший навес на Криштиану, но удар оказался еще лучше.

Этот гол войдет в историю. Аплодисменты на трибунах говорят сами за себя", – сказал Карвахаль.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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