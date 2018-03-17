Карвахаль хочет, чтобы Мората вернулся в "Реал"

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Карвахаль хочет, чтобы Мората вернулся в "Реал"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль заявил, что хочет возвращения Альваро Мораты в клуб.

"Я бы хотел увидеть возвращение Мораты в "Реал". Альваро - мой друг, к тому же он отличный футболист" - приводит слова Карвахаля Sky Sports.

Напомним, что Мората перебрался в "Челси" прошлым летом за 80 миллионов евро.

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