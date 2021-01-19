Карвахаль и Рамос не помогут "Реалу" в Кубке Испании

Теги реал мадридсерхио рамосдани карвахаль

Карвахаль и Рамос не помогут "Реалу" в Кубке Испании

Защитники мадридского "Реала" Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль пропустят матч 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, оба футболиста испытывают дискомфорт в мышцах, поэтому главный тренер команды Зинедин Зидан решил не рисковать их здоровьем.

Матч "Алькояно" - "Реал" состоится завтра, 20 января.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Карвахаля четыре голевые передачи в 11 поединках.

Не пропустите: "Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника

Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов