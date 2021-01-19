Карвахаль и Рамос не помогут "Реалу" в Кубке Испании

Защитники мадридского "Реала" Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль пропустят матч 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, оба футболиста испытывают дискомфорт в мышцах, поэтому главный тренер команды Зинедин Зидан решил не рисковать их здоровьем.

Матч "Алькояно" - "Реал" состоится завтра, 20 января.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Карвахаля четыре голевые передачи в 11 поединках.

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