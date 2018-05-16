Карвахаль и Роналду вернулись к тренировкам

Теги реал мадриддани карвахалькриштиану роналду

Карвахаль и Роналду вернулись к тренировкамНападающий Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль вернулись к тренировкам в общей группе футболистов "Реала".

Это говорит о том, что оба игрока будут готовы помочь мадридскому клубу в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 26 мая.

Напомним, что Карвахаль получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Баварией", а Роналду травмировался в игре с "Барселоной".

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