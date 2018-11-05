Карвахаль: "Лопетеги - лучший тренер, с которым я работал"

Теги дани карвахальхулен лопетегиреал мадрид

Карвахаль: "Лопетеги - лучший тренер, с которым я работал"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль назвал работу с Хуленом Лопетеги лучшей в карьере.

"Для меня Лопетеги был лучшим тренером, с которым я когда-либо работал. К сожалению, фортуна отвернулась от него, и он не смог продолжить работу с нами, - цитирует Карвахаля Marca. - Я разделяю его взгляд на футбол, мне близки его методы управления командой и общения с игроками.

Я говорил об этом до того, как Лопетеги пришел в "Реал", и говорю об этом сейчас. И буду говорить и дальше, пока "Реал" не назначит тренера, который будет делать все перечисленные вещи лучше, чем Лопетеги".

На данный момент обязанности главного тренера "Реала" исполняет Сантьяго Солари.

 Не пропустите: Лопетеги высказался о своём увольнении из "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов