Карвахаль: "Лопетеги - лучший тренер, с которым я работал"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль назвал работу с Хуленом Лопетеги лучшей в карьере.

"Для меня Лопетеги был лучшим тренером, с которым я когда-либо работал. К сожалению, фортуна отвернулась от него, и он не смог продолжить работу с нами, - цитирует Карвахаля Marca. - Я разделяю его взгляд на футбол, мне близки его методы управления командой и общения с игроками.

Я говорил об этом до того, как Лопетеги пришел в "Реал", и говорю об этом сейчас. И буду говорить и дальше, пока "Реал" не назначит тренера, который будет делать все перечисленные вещи лучше, чем Лопетеги".

На данный момент обязанности главного тренера "Реала" исполняет Сантьяго Солари.

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