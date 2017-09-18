Карвахаль: "Майораль способен помочь команде и забивать голы"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль расхвалил игру Борхи Майораля в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1).

"Знали, что в случае проигрыша будем отставать от лидеров на семь очков. Было очень непросто. Тем более мы играли на выезде. Хорошо, что команда смогла проявить характер. Борха забил отличный мяч. У нас глубокий состав, а Майораль способен помочь команде и забивать голы", - сказал он. | http://soccernews.ru