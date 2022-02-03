Карвахаль: "Мбаппе будет носить нашу футболку"

Теги килиан мбаппереал мадриддани карвахаль

Фото: инстаграм Карвахаля\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе, контракт которого истекает в конце сезона.

"Мбаппе – потрясающий футболист, его имя на слуху в нашей команде уже много лет. Кажется, его контракт скоро закончится. Что ж, похоже в будущем он будет носить нашу футболку.

Но сейчас он играет за ПСЖ, а они наши соперники (в 1\8 финала ЛЧ - прим.). Поэтому единственная мысль – хорошо сыграть против него на поле. Если я сыграю, и он будет на поле, мы сойдемся на одном фланге", – сказал Карвахаль.

Ранее издание BILD сообщило, что Мбаппе уже подписал с "Реалом" контракт о переходе летом на правах свободного агента.

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