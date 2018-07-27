Карвахаль: "Месси и Роналду - очень разные, аргентинец генерирует футбол, а португалец - игрок штрафной площади"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сравнил двух лучших игроков современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Их вряд ли можно сравнивать, они оба являются двумя лучшими игроками в истории, но они - очень разные. Месси демонстрирует футбольный класс, он генерирует сам футбол, имеет невероятный дриблинг и исключительное видение поля, в то время как Криштиану является игроком штрафной площади", - цитирует 26-летнего бека sport.es.

Напомним, Лопетеги определился с тем, как будет восполнять потерю Роналду. | soccernews.ru