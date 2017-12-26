Карвахаль: "Мое удаление стало поворотным моментом в Эль Класико"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал свое удаление в Эль Класико, в котором его команда потерпела разгромное поражение от каталонской "Барселоны".

"Совершенно очевидно, что этот момент стал причиной нашего поражения. Пенальти и удаление привели к результату 0:2, и это в игре такого масштаба. Это стало поворотным моментом в игре", - цитирует 25-летнего бека Marca.

Напомним, зимой "Реал" может потерять трех игроков. | soccernews.ru