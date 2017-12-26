Карвахаль: "Мое удаление стало поворотным моментом в Эль Класико"

Теги реал мадридбарселонадани карвахаль

Карвахаль: "Мое удаление стало поворотным моментом в Эль Класико"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал свое удаление в Эль Класико, в котором его команда потерпела разгромное поражение от каталонской "Барселоны".

"Совершенно очевидно, что этот момент стал причиной нашего поражения. Пенальти и удаление привели к результату 0:2, и это в игре такого масштаба. Это стало поворотным моментом в игре", - цитирует 25-летнего бека Marca.

Напомним, зимой "Реал" может потерять трех игроков. | soccernews.ru

комментарии
РМ

вины Карвахаля в удалении нет, если посудить любой защитник или полевой игрок мог бы такое сделать, а насчет поворотного игры в матчи это правда, хотя во втором тайме игроки Реала вышли расслабленными.

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