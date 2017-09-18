Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления игрока "Леванте"



Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль попал в эпицентр расистского скандала, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист обозвал полузащитника "Леванте" Хефферсона Лерму "обезьяной". Это произошло в матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Леванте" (1:1).

Арбитр пропустил этот эпизод, но теперь поведение Карвахаля будет рассмотрено на заседании дисциплинарного комитета Ла Лиги.

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