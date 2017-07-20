Карвахаль может покинуть "Реал"

Теги дани карвахальреал мадрид

Карвахаль может покинуть "Реал"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль может расстаться со своим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний бек получил несколько выгодных в финансовом плане предложений от клубов итальянской Серии А и английской Премьер-Лиги. Поэтому с учетом того, что королевский клуб не спешит продлевать с ним контракт и соответственно повышать оклад, футболист вполне может решиться на смену клубной прописки уже в текущее трансферное окно.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем сезоне. | soccernews.ru

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