Карвахаль может покинуть "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль может расстаться со своим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний бек получил несколько выгодных в финансовом плане предложений от клубов итальянской Серии А и английской Премьер-Лиги. Поэтому с учетом того, что королевский клуб не спешит продлевать с ним контракт и соответственно повышать оклад, футболист вполне может решиться на смену клубной прописки уже в текущее трансферное окно.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем сезоне. | soccernews.ru