Карвахаль может сыграть с "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадриддани карвахаль

Карвахаль может сыграть с "Атлетико"

Доктор Сесар Кесада заявил, что защитник "Реала" Даниэль Карвахаль вскоре вернется на поле.

"Карвахаль должен постепенно увеличивать нагрузки на тренировки. Обычно после его болезни срок восстановления составляет от четырех до шести недель. Дани лечился немного дольше, так как мы решили перестраховаться", - приводит слова Кесады Marca.

Матч "Атлетико" – "Реал" состоится в субботу, 18 ноября и начнется в 22.45 мск.

Напомним, что 25-летний Карвахаль пропустил два месяца из-за воспаления сердечной оболочки.

Не пропустите: Иско может пропустить дерби против "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов