Карвахаль может сыграть с "Атлетико"

Доктор Сесар Кесада заявил, что защитник "Реала" Даниэль Карвахаль вскоре вернется на поле.

"Карвахаль должен постепенно увеличивать нагрузки на тренировки. Обычно после его болезни срок восстановления составляет от четырех до шести недель. Дани лечился немного дольше, так как мы решили перестраховаться", - приводит слова Кесады Marca.

Матч "Атлетико" – "Реал" состоится в субботу, 18 ноября и начнется в 22.45 мск.

Напомним, что 25-летний Карвахаль пропустил два месяца из-за воспаления сердечной оболочки.

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