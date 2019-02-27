Карвахаль назвал цель "Реала" на матч с "Барселоной"

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Карвахаль назвал цель "Реала" на матч с "Барселоной"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны".

"Мы находимся в хорошем положении, поскольку добились неплохого результата в первом матче. Команда прекрасно себя чувствует. Наша цель - пробиться в финал. Нас ждёт особенный матч, который увидят во всём мире. Надеемся, что сможем добиться приемлемого результата", - приводит слова Карвахаля Football Espana.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

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