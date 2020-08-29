Карвахаль назвал самого сложного соперника в карьере

Защитник "Реала" Дани Карвахаль назвал самого сложного соперника в своей карьере.

"Неймар - форвард, против которого мне было сложнее всего обороняться. Он неуловимый футболист, технически очень хорош. Он атакует свободные зоны и может забить. Против него сложно обороняться", - приводит слова Карвахаля Goal.com.

Напомним, что с 2013 по 2017 год Неймар выступал за "Барселону".

В минувшем сезоне на счету бразильца 19 голов и 11 ассистов в 27 играх.

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