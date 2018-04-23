Карвахаль назвал самых опасных игроков "Баварии"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль назвал самых опасных игроков мюнхенской "Баварии", с которой его команда сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов.

" Роббен, Левандовски и Рибери - три очень трудных игрока, которым сложно противостоять. В конечном итоге, они используют малейший шанс, чтобы поразить ворота соперников ", - приводит слова 26-летнего бека "сливочных" AS.

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