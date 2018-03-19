Карвахаль не сыграет с "Лас Пальмасом"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не поможет своей команде в матче 30-го тура Примеры против "Лас Пальмаса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, правый фулбек "сливочных" пропустит следующую игру из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что матч "Лас Пальмас" - "Реал" состоится после паузы на поединки сборных, а именно 1 апреля.

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