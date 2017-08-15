Карвахаль недоволен своим положением в "Реале"

Теги дани карвахальреал мадрид

Карвахаль недоволен своим положением в "Реале"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль выразил недовольство своим положением в клубе, информирует испанская пресса.

В частности, как стало известно, 25-летний бек обратился к руководству "сливочных" с требованием пересмотреть его контракт в сторону увеличения заработной платы. Футболист считает, что с момента его последнего продления соглашения с "Реалом", которое состоялось два года назад, он стал ключевым игроком команды, поэтому королевский клуб должен увеличить его оклад.

Напомним, "Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Роналду. | soccernews.ru

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