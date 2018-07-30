Карвахаль: "Нравятся идеи Лопетеги"

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Карвахаль: "Нравятся идеи Лопетеги"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о предстоящей работе с новым главным тренером своей команды Хуленом Лопетеги.

"Мне всегда нравился Лопетеги. Я разделяю его идеи о футболе, и он - тренер, который всегда вытягивает лучшее из каждого игрока. Я очень хочу поработать под его руководством. Ожидания сейчас очень высоки, но мы должны набраться терпения", - цитирует 26-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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