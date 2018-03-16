Карвахаль оценил прогресс Зидана на тренерском поприще

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль оценил прогресс наставника своей команды Зинедина Зидана на тренерском поприще.

"Зидан полностью изменился. Он стал намного лучше как тренер с того момента, когда возглавил "Реал". Он знает, как нами руководить" - цитирует Карвахаля Football Espana.

Напомним, что 45-летний Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года и за этот период выиграл со "сливочными" 8 трофеев.

Не пропустите: Карвахалю предложили сделать выбор между Гризманном и Неймаром. | http://soccernews.ru