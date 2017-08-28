Карвахаль отметил игру Асенсио в этом сезоне

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Карвахаль отметил игру Асенсио в этом сезоне

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль лестно отозвался о партнере по команде Марко Асенсио.

"Нет сомнений в том, что Асенсио - это уже настоящее "Реала", а не будущее. В игре против "Валенсии" мы потеряли два очка, а не заработали одно. Это расплата за насыщенный месяц. У нас было много моментов, мы могли рассчитывать на большее" - приводит слова Карвахаля Squawka.

Отметим, что в матче с "Валенсией" Асенсио забил два гола.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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