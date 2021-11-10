Карвахаль отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"

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Карвахаль отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"

Фото: инстаграм Дани Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль поделился мнением о назначении Хави Эрнандеса на пост главного тренера "Барселоны".

"Я не считаю, что "Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул. Они не настолько далеко отстали от нас. Когда Зидан возглавил "Реал", то мы отставали от "Барселоны" на 12 очков. Нам удалось сократить отставание до одного очка и мы гнались за ними до последнего матча.

Хави обязательно изменит "Барселону". Я желаю ему успеха, хоть он и наш соперник, но только не в матчах с "Реалом", - приводит слова Карвахаля Marca.

В настоящее время "Барселона" занимает девятое место в Ла Лиги и на 10 очков отстает от идущего вторым "Реала".

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