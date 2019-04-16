Карвахаль озвучил ближайшие цели "Реала"

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Карвахаль озвучил ближайшие цели "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль назвал задачи своей команды на ближайшие месяцы.

"Осталось провести шесть матчей и надо постараться взять в них 18 очков. Затем нужно отдохнуть в отпуске и вступить в следующий сезон со свежей головой", - цитирует Карвахаля официальный сайт королевского клуба.

"Реалу" осталось сыграть с "Атлетиком", "Хетафе", "Райо Вальекано", "Вильярреалом", "Реал Сосьедадом" и "Бетисом".

В текущем сезоне 27-летний Карвахаль сыграл за "сливочных" 31 матч, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вы отпуска не заслуживаете,вы не заслуживаете своих контрактов,футболок Реала,доверия фанатов, вам пора покидать Реал!Не вижу смысла в вас,дело не в тренере,дело в вас,вы просто не хотите играть в футбол!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Глупый нытик. КаК ты уже надоел. И главное, как всегда, ни капли логики.

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петушалду
петушалду

Смысл был увольнять Лопетеги? У Зидуна результаты хуже, а игра вообще донная!!!! Лопетеги хоть ставил футбол, мысль была! А это лысый физрук кроме навесов ничего не придумал!

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