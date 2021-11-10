Карвахаль поделился мнением о Винисиусе Жуниоре

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль поделился мнением о бразильском вингере команды Винисиусе Жуниоре.

Что вы думаете, когда смотрите не такого Винисиуса?

- Что он как выпущенная пуля. Он нам очень помогает и является игроком с лучшей формой в команде. Он пример ментальной силы. Его много критиковали за отсутствие голов, за ошибки, но он оставил все позади и шел вперед. И вот результат.

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