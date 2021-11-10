Карвахаль поделился мнением о Винисиусе Жуниоре

Теги реал мадридвинисиус жуниордани карвахаль

Карвахаль поделился мнением о Винисиусе ЖуниореФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль поделился мнением о бразильском вингере команды Винисиусе Жуниоре.

Что вы думаете, когда смотрите не такого Винисиуса? 

- Что он как выпущенная пуля. Он нам очень помогает и является игроком с лучшей формой в команде. Он пример ментальной силы. Его много критиковали за отсутствие голов, за ошибки, но он оставил все позади и шел вперед. И вот результат.

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов избавиться от Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси может вернуться в "Барселону"

Месси может вернуться в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов