Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"

Теги дани карвахальреал мадридбарселона

Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль рассказал, чего ждет от перенесенного матча 10-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает Marca.

Встреча команд должна состояться 18 декабря.

"Хочу поехать на "Камп Ноу" и обыграть "Барселону", остальное для меня не имеет значения. Безопасность меня не волнует. Сейчас мы сосредоточены на матче с "Валенсией". За эту встречу тоже дают очки.

Что касается жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, то любая команда доставит нам проблемы, но мы не боимся", - сказал Кравахаль.

Напомним, матча "Барсы" с "Реалом" был перенесен из-за напряженной политической обстановки в Каталонии.

А еще: Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов|http://soccernews.ru 
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