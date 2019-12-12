Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль рассказал, чего ждет от перенесенного матча 10-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает Marca.

Встреча команд должна состояться 18 декабря.

"Хочу поехать на "Камп Ноу" и обыграть "Барселону", остальное для меня не имеет значения. Безопасность меня не волнует. Сейчас мы сосредоточены на матче с "Валенсией". За эту встречу тоже дают очки.

Что касается жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, то любая команда доставит нам проблемы, но мы не боимся", - сказал Кравахаль.

Напомним, матча "Барсы" с "Реалом" был перенесен из-за напряженной политической обстановки в Каталонии.

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