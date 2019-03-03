Карвахаль поделился впечатлениями от матча с "Барселоной"

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Карвахаль поделился впечатлениями от матча с "Барселоной"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал, что думает о проигрыше своей команды в домашнем матче Примеры с "Барселоной" (0:1). Об этом сообщает Marca.

Это второе поражение "королевского клуба" от каталонцев на этой неделе.

"В этой встрече шансы были у обеих команд. Обидно, что теперь мы так далеко ушли от первого места в чемпионате, хотя возможность вернуться была. 

Проиграть три домашних матч непозволительно, мы благодарны нашим фанатам.

Думаю, футбол немного несправедлив по отношению к нам. Необходимо немного удачи, а нам нужно забивать голы. С того момента, как я перешел в клуб, это, наверное, самая тяжелая неделя", - сказал Карвахаль.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 17 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

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