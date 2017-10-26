Карвахаль подтвердил, что вскоре вернётся в строй

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль подтвердил в своём твиттере, что в скором времени он вернётся в строй.

"Спасибо всем за поддержку, я очень рад снова тренироваться. Почти восстановился!" - написал Карвахаль, сопроводив пост видеозаписью.

Gracias a todos por vuestro apoyo, feliz de volver a entrenar...ya queda menos!!! #HalaMadrid pic.twitter.com/5EjLA2pzhs — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 26 октября 2017 г.

Напомним, что 25-летний Карвахаль угодил в лазарет около месяца назад. У него была выявлена вирусная инфекция, влияющая на работу сердца.

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