Карвахаль подверг критике игроков сборной Ирана

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Карвахаль подверг критике игроков сборной Ирана
Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль раскритиковал игроков команды Ирана после завершения матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 (1:0).

"Это был сложный матч, но мы сумели использовать свой шанс. Иранцы постоянно тянули время. Я считаю, что арбитры обязаны следить за этим. Теперь нам нужно победить Марокко и выиграть группу", - цитирует Карвахаля Telecinco.

Матч Испания - Марокко состоится 25 июня и начнется в 21:00 мск.

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