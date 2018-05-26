Карвахаль покинул поле из-за травмы

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Карвахаль покинул поле из-за травмы

Очередная травма игрока в финале Лиги Чемпионов.

Фланговый защитник "Реала" Дани Карвахаль вынужден был покинуть поле из-за повреждения. По предположениям игрок травмировал голеностоп.

На 37-й минуте на поле появился Начо Фернандес.

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