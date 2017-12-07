Карвахаль получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге Чемпионов

УЕФА дисквалифицировал на одну игру защитника "Реала" Дани Карвахаля.

Как сообщает Marca, футболиста обвинили в намеренном получении желтой карточки с целью "обнулиться" перед 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, Карвахаль не сыграет в первом матче "Реала" на данной стадии турнира.

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