Карвахаль попрощался с Зиданом

Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"Мистер, у меня есть только слова благодарности за то время, когда вы были моим тренером. Большое спасибо за вашу самоотдачу и за то, что каждый день делали меня лучше. Спасибо всему коллективу, который был рядом с нами все эти годы, желаю вам всего наилучшего. Мы обязательно встретимся снова в будущем", - написал Карвахаль в Instagram.

Напомним, что Зидан возглавлял "Реал" с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В прошедшем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании.

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