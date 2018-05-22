Карвахаль: "Поражение в финале от "Ливерпуля" не станет неудачей для "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против "Ливерпуля".

" Несмотря на сложный путь, мы достигли того места, где хотят быть все. Действительно, в Ла Лиге мы выступили плохо, потому что мы отстали от лидера на много очков, и это реальность. Но правда состоит в том, что многие команды хотят быть здесь, они делают все, чтобы оказаться здесь, но их тут нет. Я думаю, что, если мы не выиграем кубок чемпионов, это не будет неудачей. Мы зашли очень далеко, и теперь пришло время наслаждаться финалом, оспаривать его и попытаться его выиграть ", - цитирует 26-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду выступает за расставание с шестью игроками "Реала". | soccernews.ru