Карвахаль: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов"
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль признался, что его бы порадовал невыход "Барселоны" из группы Лиги Чемпионов.
"Не буду лукавить - я предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы "Барса" проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов", - приводит слова Карвахаля Marca.
Напомним, что "Барса" набрала 8 очков в четырёх турах группового этапа ЛЧ. "Сине-гранатовые" лидируют в квартете, однако им ещё предстоит сыграть с главными конкурентами за путёвку в плей-офф - "Интером" и дортмундской "Боруссией".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6