Карвахаль: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов"

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Карвахаль: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль признался, что его бы порадовал невыход "Барселоны" из группы Лиги Чемпионов.

"Не буду лукавить - я предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире. У них фантастический состав. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас. Зачем притворяться? Я всегда предпочту, чтобы "Барса" проигрывала как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов", - приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, что "Барса" набрала 8 очков в четырёх турах группового этапа ЛЧ. "Сине-гранатовые" лидируют в квартете, однако им ещё предстоит сыграть с главными конкурентами за путёвку в плей-офф - "Интером" и дортмундской "Боруссией".

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