Карвахаль: "Предпочитаю получать менее 100 миллионов евро, но играть при этом за "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал о своих предпочтениях при выборе клуба.

"У каждого - свои приоритеты. Я не нуждаюсь в 100 миллионах евро, чтобы быть счастливым. Я предпочитаю получать гораздо меньше и играть за "Реал". Такова реальность для меня. Я говорю то, что чувствую ", - цитирует 26-летнего бека королевского клуба ConBalon_web.

Напомним, "Реал" мог подписать Серхи Роберто и Бускетса. | soccernews.ru