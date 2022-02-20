Карвахаль прокомментировал победу над "Алавесом"

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Карвахаль прокомментировал победу над "Алавесом"

Фото: инстаграм Карвахаля\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал победу над "Алавесом" (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

"Команде нужно было показать хорошую игру, одержать победу и восстановить уверенность после поражения в Лиге чемпионовМы играли очень хорошо и заслужили три очка. Теперь у нас есть неделя на подготовку к игре с "Райо".

В первые 45 минут уровень энергии соперника всегда выше, и мы пытаемся измотать его как можно дольше. Вот почему голы забиваются ближе к концу игры, потому что соперник оставляет больше свободных зон и наступает усталость.

От нас всегда ждут победы, независимо от того, с кем мы играем, и это нормально. Во втором тайме болельщики подтолкнули нас к победе.

В этом клубе можно испытать всего понемногу, и, к счастью, мне удалось много выиграть. Мы воспринимаем критику позитивно и конструктивно. Мы знаем, насколько требовательны наши поклонники, и используем это, чтобы продолжать совершенствоваться. Теперь у нас впереди ответный матч против ПСЖ, и мы постараемся исправить ситуацию с помощью болельщиков", - сказал Карвахаль.

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