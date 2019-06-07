Карвахаль прокомментировал свое будущее в "Реале"
Защитник "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем.
"Некоторые говорят, ты никогда не покинешь "Реал", если тебя не выгонят. Я думаю это зависит от конкретной личности. На данный момент я рад защищать цвета клуба, однако если я начну меньше появляться на поле и утрачу уверенность, то я покину клуб", - приводит слова Карвахаля Cadena Ser.
Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает за первую команду "сливочных" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 37 игр, в которых отметился одним голом и 7 ассистами.
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|Валенсия
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|38
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
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|11
|Алавес
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|Эйбар
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|38
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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