Карвахаль прокомментировал свое будущее в "Реале"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем.

"Некоторые говорят, ты никогда не покинешь "Реал", если тебя не выгонят. Я думаю это зависит от конкретной личности. На данный момент я рад защищать цвета клуба, однако если я начну меньше появляться на поле и утрачу уверенность, то я покину клуб", - приводит слова Карвахаля Cadena Ser.

Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает за первую команду "сливочных" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 37 игр, в которых отметился одним голом и 7 ассистами.

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