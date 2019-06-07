Карвахаль прокомментировал свое будущее в "Реале"

Теги реал мадриддани карвахаль

Карвахаль прокомментировал свое будущее в "Реале"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем.

"Некоторые говорят, ты никогда не покинешь "Реал", если тебя не выгонят. Я думаю это зависит от конкретной личности. На данный момент я рад защищать цвета клуба, однако если я начну меньше появляться на поле и утрачу уверенность, то я покину клуб", - приводит слова Карвахаля Cadena Ser.

Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает за первую команду "сливочных" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 37 игр, в которых отметился одним голом и 7 ассистами.

Читайте также: Арбелоа призвал "Реал" подписать сына Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций

Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов