Карвахаль прокомментировал свою травму

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Карвахаль прокомментировал свою травму

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал свою травму, полученную в финале Лиги Чемпионов.

"Тесты показали, что у меня небольшое повреждение. Всё не так серьёзно, как я думал. У меня уже были плохие воспоминания, я пропустил чемпионат Европы из-за травмы. Но сейчас я приехал в сборную и хочу восстановиться как можно скорее" - приводит слова Карвахаля Football Espana.

Отметим, что фулбек "Реала" пока не сыграл ни на одном крупном турнире среди сборных.

Не пропустите: Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля. | http://soccernews.ru

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