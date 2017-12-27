Карвахаль прокомментировал возможное подписание "Реалом" Неймара

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Карвахаль прокомментировал возможное подписание "Реалом" НеймараЗащитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал возможное подписание своим клубом форварда французского ПСЖ Неймара.

"Приобрел бы ли я Неймара в "Реал"? Я не знаю, это вопрос не ко мне", - приводит слова 25-летнего бека королевского клуба AS.

Напомним, Неймар назвал сборную, от которой он ждет сюрприза на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru

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