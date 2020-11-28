Карвахаль пропустит 4 матча "Реала"

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Карвахаль пропустит 4 матча "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль будет находиться в лазарете около 15 дней, пишет журналист La Sexta Хосе Луис Санчес.

По его информации, фулбек "сливочных" из-за травмы приводящей мышцы правой ноги не поможет своей команде в четырёх ближайших матчах.

Таким образом, Зинедину Зидану придётся обходиться без ключевого футболиста в играх с "Алавесом", "Шахтёром", "Севильей" и менхенгладбахской "Боруссией".

В текущем сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" всего 5 матчей и сделал 1 ассист.

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