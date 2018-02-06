Карвахаль пропустит первый матч с ПСЖ

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

УЕФА на своём официальном сайте объявила об отклонении апелляции королевского клуба о двухматчевой дисквалификации правого фулбека за умышленное получение жёлтой карточки в игре с АПОЭЛ.

Напомним, что в поединке с киприотами Карвахаль долго вводил мяч из аута в концовке встречи, что вызвало подозрение. Благодаря этому предупреждению футболист смог "обнулиться" перед плей-офф ЛЧ.

Первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".

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