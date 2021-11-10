Карвахаль рассказал о требованиях к себе

Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль рассказал о требованиях, которые предъявляет к себе.

Дани Карвахаль выглядит человеком, который очень требователен к себе - это так?

- Да, все так и есть. Многие так говорят. Мои тренеры говорили мне, что я ставлю для себя очень высокую планку. Они говорят мне, что мне не нужно никому ничего доказывать, чтобы играть, чтобы получать удовольствие от того, что я делаю. Но я так не могу. Я хочу быть лучше с каждым новым днем. Я требую от себя многого, может быть, даже слишком многого.

Также не пропустите: "Реал" планирует продлить контракты сразу трех футболистов. | http://soccernews.ru