Карвахаль: "Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс"
Защитник "Реала" Дани Карвахаль заявил, что его команда не намерена сдаваться в борьбе за титул, несмотря на поражение от "Барселоны" (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
"Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс. Наше отставание от "Барселоны" составляет 14 очков, но мы будем биться за победу в каждом матче. Сейчас мы находимся под большим давлением и больше не имеем права на ошибки.
Мое удаление, конечно же, повлияло на исход матча. Удаление и пенальти, после которого счет счет стал 2:0, являются ключевым эпизодом. Но мы будем стараться выиграть все три турнира. У нас непростая ситуация в Ла Лиге, но есть еще Лига Чемпионов и Кубок Испании, где мы можем добиться успеха", - приводит слова Карвахаля Marca.
После 17 тура "Реал" занимает 4-е место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 14 очков. Впрочем у королевского клуба есть одна игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11