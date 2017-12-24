Карвахаль: "Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс"

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Карвахаль: "Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль заявил, что его команда не намерена сдаваться в борьбе за титул, несмотря на поражение от "Барселоны" (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс. Наше отставание от "Барселоны" составляет 14 очков, но мы будем биться за победу в каждом матче. Сейчас мы находимся под большим давлением и больше не имеем права на ошибки.

Мое удаление, конечно же, повлияло на исход матча. Удаление и пенальти, после которого счет счет стал 2:0, являются ключевым эпизодом. Но мы будем стараться выиграть все три турнира. У нас непростая ситуация в Ла Лиге, но есть еще Лига Чемпионов и Кубок Испании, где мы можем добиться успеха", - приводит слова Карвахаля Marca.

После 17 тура "Реал" занимает 4-е место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 14 очков. Впрочем у королевского клуба есть одна игра в запасе.

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