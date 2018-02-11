Карвахаль: "Рецепта, чтобы остановить Неймара, не существует"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о будущем противостоянии против форварда французского ПСЖ Неймара в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я не знаю, кем меня заменит тренер в первой игре. Но рецепта, чтобы играть против Неймара, не существует. Чтобы его остановить, просто нужно надеяться, что у него будет не его день", - приводит слова 26-летнего бека "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар сделал татуировку в честь победы с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru