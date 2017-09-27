Карвахаль рискует пропустить ответный матч против "Тоттенхэма"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рискует пропустить ответный матч группового этапа Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".

Так, после двух стартовых игр в самом престижном европейском клубном турнире на счету 25-летнего бека уже имеется два предупреждения. Если в следующей встрече против "шпор" на "Сантьяго Бернабеу" он удостоится еще одной желтой карточки, то он автоматически пропустит поединок в Англии, который состоится 1-го ноября.

Напомним, Варан продлил контракт с "Реалом". | soccernews.ru