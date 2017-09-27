Карвахаль рискует пропустить ответный матч против "Тоттенхэма"

Теги дани карвахальреал мадридтоттенхэм

Карвахаль рискует пропустить ответный матч против "Тоттенхэма"Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рискует пропустить ответный матч группового этапа Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".

Так, после двух стартовых игр в самом престижном европейском клубном турнире на счету 25-летнего бека уже имеется два предупреждения. Если в следующей встрече против "шпор" на "Сантьяго Бернабеу" он удостоится еще одной желтой карточки, то он автоматически пропустит поединок в Англии, который состоится 1-го ноября.

Напомним, Варан продлил контракт с "Реалом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов