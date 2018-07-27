Карвахаль считает, что в этом году "Золотой мяч" получит нового обладателя

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Карвахаль считает, что в этом году "Золотой мяч" получит нового обладателяЗащитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль считает, что в этом году "Золотой мяч" получит своего нового обладателя, информирует sport.es.

Так, 26-летний бек "сливочных" заявил, что награда лучшему игроку планеты достанется ему партнеру по королевскому клубу Луке Модричу. Второе же и третье места в споре за престижную награду испанец отдал Криштиану Роналду и Лионелю Месси соответственно.

Напомним, Карвахаль сравнил Месси и Роналду. | soccernews.ru

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