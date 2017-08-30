Карвахаль: "Ситуация с Неймаром сказалась на "Барселоне" в матчах за Суперкубок Испании"

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался об уходе Неймара из каталонской "Барселоны".

" Барселона" выиграла много титулов с Неймаром. Теперь мы наверняка увидим, как клуб сможет его заменить. Я думаю, что ситуация с Неймаром в некоторой степени сказалась на "Барселоне" в матчах за Суперкубок Испании ", - цитирует 25-летнего бека sport.es.

Напомним, Карвахаль высказался о свисте болельщиков "Реала" в адрес Бэйла. | soccernews.ru