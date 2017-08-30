Карвахаль: "Ситуация с Неймаром сказалась на "Барселоне" в матчах за Суперкубок Испании"
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался об уходе Неймара из каталонской "Барселоны".
"Барселона" выиграла много титулов с Неймаром. Теперь мы наверняка увидим, как клуб сможет его заменить. Я думаю, что ситуация с Неймаром в некоторой степени сказалась на "Барселоне" в матчах за Суперкубок Испании", - цитирует 25-летнего бека sport.es.
Напомним, Карвахаль высказался о свисте болельщиков "Реала" в адрес Бэйла. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0